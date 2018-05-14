اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، عزم باكستان على التصدي للإرهاب ودعم الجهود الإقليمية والدولية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي .
وسلطت الضوء على تكثيف الأحزاب السياسية الباكستانية سلسلة الاجتماعات الشعبية استعدادًا لخوض الانتخابات القادمة .
وأخبرت عن مقتل خمسة عشر شخصًا وإصابة العشرات جراء حوادث سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية من باكستان .
وتطرقت إلى انعقاد اجتماع لجنة الأمن الوطني الباكستانية اليوم لمناقشة التصريحات المثيرة الصادرة عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف حول هجمات مومباي .
وتناقلت الفتوى الصادرة عن كبار العلماء في مؤتمر العلماء في إندونيسيا التي تنص على تحريم العمليات الانتحارية الناجمة عن التطرف الذي وصفوه بأساس الإرهاب في العالم .
وأشارت في الشأن الأفغاني إلى مواصلة حركة طالبان السيطرة على المزيد من المناطق رغم مواجهتها مقاومة قوية من جانب القوات الحكومية .
وأخبرت في الشأن الإقليمي عن تطوير الصين مقاتلة حديثة تنافس المقاتلات الجوية الروسية والأمريكية .
وتناقلت أنباء مقتل نحو عشرين شخصًا خلال اشتباكات جديدة بين جيش ميانمار ومجموعة مسلحة وقعت في ولاية شان بميانمار .
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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