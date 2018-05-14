اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، عزم باكستان على التصدي للإرهاب ودعم الجهود الإقليمية والدولية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي .

وسلطت الضوء على تكثيف الأحزاب السياسية الباكستانية سلسلة الاجتماعات الشعبية استعدادًا لخوض الانتخابات القادمة .

وأخبرت عن مقتل خمسة عشر شخصًا وإصابة العشرات جراء حوادث سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية من باكستان .

وتطرقت إلى انعقاد اجتماع لجنة الأمن الوطني الباكستانية اليوم لمناقشة التصريحات المثيرة الصادرة عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف حول هجمات مومباي .

وتناقلت الفتوى الصادرة عن كبار العلماء في مؤتمر العلماء في إندونيسيا التي تنص على تحريم العمليات الانتحارية الناجمة عن التطرف الذي وصفوه بأساس الإرهاب في العالم .

وأشارت في الشأن الأفغاني إلى مواصلة حركة طالبان السيطرة على المزيد من المناطق رغم مواجهتها مقاومة قوية من جانب القوات الحكومية .

وأخبرت في الشأن الإقليمي عن تطوير الصين مقاتلة حديثة تنافس المقاتلات الجوية الروسية والأمريكية .

وتناقلت أنباء مقتل نحو عشرين شخصًا خلال اشتباكات جديدة بين جيش ميانمار ومجموعة مسلحة وقعت في ولاية شان بميانمار .