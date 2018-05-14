اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة الأردن الاعتداءات المستمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وخصوصًا الاقتحامات الاستفزازية التي جرت أمس بمشاركة أعداد كبيرة من المتطرفين اليهود وبحماية شرطة الاحتلال .
وأشارت إلى اقتحام 1450 مستوطنًا يهوديا، أمس المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة .
وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، التغول والعربدة الإسرائيلية المدعومة بمساندة وغطاء أمريكي رسمي، التي بلغت في الأيام الأخيرة مستويات غير مسبوقة .
وتحدثت عن دعوة دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، دول العالم للتدخل ووقف ما يجري داخل المسجد الأقصى المبارك، والالتزام بقرارات اليونسكو وجميع القرارات الدولية .
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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