اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة الأردن الاعتداءات المستمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وخصوصًا الاقتحامات الاستفزازية التي جرت أمس بمشاركة أعداد كبيرة من المتطرفين اليهود وبحماية شرطة الاحتلال .

وأشارت إلى اقتحام 1450 مستوطنًا يهوديا، أمس المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة .

وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، التغول والعربدة الإسرائيلية المدعومة بمساندة وغطاء أمريكي رسمي، التي بلغت في الأيام الأخيرة مستويات غير مسبوقة .

وتحدثت عن دعوة دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، دول العالم للتدخل ووقف ما يجري داخل المسجد الأقصى المبارك، والالتزام بقرارات اليونسكو وجميع القرارات الدولية .