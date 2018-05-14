اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم خبر الاعتداء الإرهابي الذي وقع بالعاصمة الفرنسية باريس أمس الأول الذي استهدف مجموعة من الأشخاص باستعمال سلاح أبيض وأسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين .
في الشأن الليبي، تناقلت صحف تونس نبأ مقتل 8 جنود بقوات الجيش الليبي إثر اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي غربي بنغازي وانفجار الألغام أثناء تقدم القوات .
وكتبت في شأن منفصل عن قرب ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق التي جرت السبت الماضي وبلغت نسبة التصويت فيها حوالي الـ 45 في المئة , في وقت يرجح فيه كل طرف متنافس في الانتخابات تقدمه وفق النتائج الأولية , مشيرة إلى أن مصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد أفادت بتقدم قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي .
فلسطينيًا، اهتمت بتطورات الأوضاع في الضفة الغربية تزامنًا مع تنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المقرر اليوم , لافتة النظر إلى إقدام المئات من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى في إطار احتفال يطلق عليه الإسرائيليون يوم توحيد القدس .
وضمن تقارير متفرقة ركزت اليوميات التونسية على إعلان اللجنة العليا للانتخابات التركية أمس عن القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 يونيو المقبل التي تضم 6 مرشحين .
GMT 12:31 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 12:29 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 12:28 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
GMT 12:26 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 12:23 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
أرسل تعليقك