اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم خبر الاعتداء الإرهابي الذي وقع بالعاصمة الفرنسية باريس أمس الأول الذي استهدف مجموعة من الأشخاص باستعمال سلاح أبيض وأسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين .

في الشأن الليبي، تناقلت صحف تونس نبأ مقتل 8 جنود بقوات الجيش الليبي إثر اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي غربي بنغازي وانفجار الألغام أثناء تقدم القوات .

وكتبت في شأن منفصل عن قرب ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق التي جرت السبت الماضي وبلغت نسبة التصويت فيها حوالي الـ 45 في المئة , في وقت يرجح فيه كل طرف متنافس في الانتخابات تقدمه وفق النتائج الأولية , مشيرة إلى أن مصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد أفادت بتقدم قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي .

فلسطينيًا، اهتمت بتطورات الأوضاع في الضفة الغربية تزامنًا مع تنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المقرر اليوم , لافتة النظر إلى إقدام المئات من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى في إطار احتفال يطلق عليه الإسرائيليون يوم توحيد القدس .

وضمن تقارير متفرقة ركزت اليوميات التونسية على إعلان اللجنة العليا للانتخابات التركية أمس عن القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 يونيو المقبل التي تضم 6 مرشحين .