اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة السبت تأكيد مساعد الرئيس السوداني اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدي، أن مساحات حرية التعبير والصحافة في السودان مقدرة جدًا، وإعرابه عن فخره واعتزازه بمنح الاتحاد العربي والإفريقي للإعلام الرقمي جائزة الحريات الصحفية في نسختها الأولى للسودان.
وقالت إن فريق من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي سيبدأ في وقت لاحق اليوم، زيارة رسمية للسودان تستمر خمسة أيام يلتقي خلالها بعدد من مسؤولي الحكومة ويزور إقليم دارفور.
ونقلت صحف السبت نبأ إصابة 1143 فلسطينيًا بالرصاص والغاز المسيل للدموع في قطاع غزة أمس.
وأخبرت عن تمكن دورية لحرس السواحل الليبي (الزورق صبراتة) من إنقاذ (80) مهاجرًا غير قانوني، بينهم (28) امرأة، و (11) طفلاً.
وعرجت الصحف على دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، العراقيين إلى التوحد والوقوف صفًا واحدًا في وقفة مشابهة لوقفتهم ضد تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق النصر الثاني وهو نصر الإعمار والبناء وتوفير فرص العمل.
وسلطت صحف السودان الضوء على مدافعة وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو، عن دبلوماسية قوية تهدف إلى حل المشاكل سلميًا، من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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