اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة السبت تأكيد مساعد الرئيس السوداني اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدي، أن مساحات حرية التعبير والصحافة في السودان مقدرة جدًا، وإعرابه عن فخره واعتزازه بمنح الاتحاد العربي والإفريقي للإعلام الرقمي جائزة الحريات الصحفية في نسختها الأولى للسودان.

وقالت إن فريق من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي سيبدأ في وقت لاحق اليوم، زيارة رسمية للسودان تستمر خمسة أيام يلتقي خلالها بعدد من مسؤولي الحكومة ويزور إقليم دارفور.

ونقلت صحف السبت نبأ إصابة 1143 فلسطينيًا بالرصاص والغاز المسيل للدموع في قطاع غزة أمس.

وأخبرت عن تمكن دورية لحرس السواحل الليبي (الزورق صبراتة) من إنقاذ (80) مهاجرًا غير قانوني، بينهم (28) امرأة، و (11) طفلاً.

وعرجت الصحف على دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، العراقيين إلى التوحد والوقوف صفًا واحدًا في وقفة مشابهة لوقفتهم ضد تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق النصر الثاني وهو نصر الإعمار والبناء وتوفير فرص العمل.

وسلطت صحف السودان الضوء على مدافعة وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو، عن دبلوماسية قوية تهدف إلى حل المشاكل سلميًا، من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة.