اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، ببدء الجيش الباكستاني تمارين عسكرية لتعزيز القدرات القتالية والتدرب على التصدي لأي هجوم يهدد سيادة وسلامة البلاد.
وأخبرت عن إمكانية حدوث انفراجة إيجابية في العلاقات الثنائية بين باكستان والهند كنتيجة للجهود الثنائية الجارية على المستوى الدبلوماسي.
وتطرقت صحف الأحد إلى الاستعدادات الجارية في باكستان لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أقامت الحكومة أسواقًا خاصة للمشتريات الرمضانية.
وأشارت إلى تكثيف الأحزاب السياسية الباكستانية سلسلة الاجتماعات الشعبية استعدادًا للانتخابات القادمة.
وعرجت الصحف إلى مصادقة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوه تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 إرهابيًا صدر بحقهم حكم الإعدام من المحاكم العسكرية الخاصة المعنية بقضايا الإرهاب.
وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الوضع الأمني في أفغانستان حيث تستمر المعارك الميدانية بين القوات الحكومية وحركة طالبان التي تسعى إلى توسيع نفوذها.
وأخبرت صحف باكستان عن مقتل ستة فلسطينيين جراء انفجار وقع في أحد المنازل بقطاع غزة.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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