اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، ببدء الجيش الباكستاني تمارين عسكرية لتعزيز القدرات القتالية والتدرب على التصدي لأي هجوم يهدد سيادة وسلامة البلاد.

وأخبرت عن إمكانية حدوث انفراجة إيجابية في العلاقات الثنائية بين باكستان والهند كنتيجة للجهود الثنائية الجارية على المستوى الدبلوماسي.

وتطرقت صحف الأحد إلى الاستعدادات الجارية في باكستان لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أقامت الحكومة أسواقًا خاصة للمشتريات الرمضانية.

وأشارت إلى تكثيف الأحزاب السياسية الباكستانية سلسلة الاجتماعات الشعبية استعدادًا للانتخابات القادمة.

وعرجت الصحف إلى مصادقة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوه تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 إرهابيًا صدر بحقهم حكم الإعدام من المحاكم العسكرية الخاصة المعنية بقضايا الإرهاب.

وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الوضع الأمني في أفغانستان حيث تستمر المعارك الميدانية بين القوات الحكومية وحركة طالبان التي تسعى إلى توسيع نفوذها.

وأخبرت صحف باكستان عن مقتل ستة فلسطينيين جراء انفجار وقع في أحد المنازل بقطاع غزة.