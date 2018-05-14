اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تحذير مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية آندرو باركر من أن تنظيم داعش الإرهابي يسعى لتنفيذ هجمات مدمرة في أوروبا .
وسلطت الضوء على انطلاق الجولة التاسعة من محادثات آستانة بحضور الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي للصراع السوري. كما أشارت إلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزًا للشرطة في مدينة سورابايا الإندونيسية بعد يوم واحد من تنفيذ أسرة أخرى سلسلة تفجيرات في المدينة نفسها .وتناقلت الصحف النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية .
GMT 12:31 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 12:29 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 12:28 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
GMT 12:26 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 12:23 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
أرسل تعليقك