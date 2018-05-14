اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تحذير مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية آندرو باركر من أن تنظيم داعش الإرهابي يسعى لتنفيذ هجمات مدمرة في أوروبا .

وسلطت الضوء على انطلاق الجولة التاسعة من محادثات آستانة بحضور الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي للصراع السوري. كما أشارت إلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزًا للشرطة في مدينة سورابايا الإندونيسية بعد يوم واحد من تنفيذ أسرة أخرى سلسلة تفجيرات في المدينة نفسها .وتناقلت الصحف النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية .