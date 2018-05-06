اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاحد

تطرقت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتصريحات رئيس وزراء اليمن، أحمد بن دغر، وتأكيده على تراجع المشروع الإيراني، واندحار الميليشيا الإنقلابية يومًا بعد يوم في العديد من مناطق اليمن.

وفي حديث ذي صلة.. نقلت اتهام سفير الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، للميليشيا الحوثية بالفساد والانتهاكات اليومية في مجال حقوق الإنسان.

وتابعت صحف الأحد مسيرة العودة في قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل، للجمعة السادسة على التوالي.

وفي ذات السياق، كشفت عن إعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رأس منظمة التحرير الفلسطينية، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، ناقلة رفض وزير الدفاع الإسرائيلي

أفيغدور ليبرمان، اعتذار عباس عن تصريحات كان قد أدلى بها سابقًا، اعتبرتها جهات غربية بأنها معادية للسامية.

ولفتت الصحف الانتباه لأهمية الإنتخابات البرلمانية التي تشهدها لبنان اليوم، على خلفية انتظار اللبنانين والطبقة السياسية لهذا الموعد منذ نحو 10 سنوات.

وأشارت إلى ترشح مجموعة مدنية غير حزبية لأول مرة تحت عنوان "كلنا بيروت" ، على أمل منافسة الرموز السياسية اللبنانية.

وكشفت صحف الجزائر عن تنافس الطوائف كافة المكونة للمجتمع اللبناني من أجل الفوز بـ 128 مقعدًا وهو تعداد كراسي مجلس النواب اللبناني.