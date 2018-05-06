اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاحد

تطرقت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتصريحات رئيس وزراء اليمن، أحمد بن دغر، وتأكيده على تراجع المشروع الإيراني، واندحار الميليشيا الإنقلابية يومًا بعد يوم في العديد من مناطق اليمن.
وفي حديث ذي صلة.. نقلت اتهام سفير الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، للميليشيا الحوثية بالفساد والانتهاكات اليومية في مجال حقوق الإنسان.
وتابعت صحف الأحد مسيرة العودة في قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل، للجمعة السادسة على التوالي.
وفي ذات السياق، كشفت عن إعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رأس منظمة التحرير الفلسطينية، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، ناقلة رفض وزير الدفاع الإسرائيلي
أفيغدور ليبرمان، اعتذار عباس عن تصريحات كان قد أدلى بها سابقًا، اعتبرتها جهات غربية بأنها معادية للسامية.
ولفتت الصحف الانتباه لأهمية الإنتخابات البرلمانية التي تشهدها لبنان اليوم، على خلفية انتظار اللبنانين والطبقة السياسية لهذا الموعد منذ نحو 10 سنوات.
وأشارت إلى ترشح مجموعة مدنية غير حزبية لأول مرة تحت عنوان "كلنا بيروت" ، على أمل منافسة الرموز السياسية اللبنانية.
وكشفت صحف الجزائر عن تنافس الطوائف كافة المكونة للمجتمع اللبناني من أجل الفوز بـ 128 مقعدًا وهو تعداد كراسي مجلس النواب اللبناني.
GMT 12:07 2018 الأحد ,06 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد
GMT 12:03 2018 الأحد ,06 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاحد
GMT 12:01 2018 الأحد ,06 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاحد
GMT 08:35 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:33 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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