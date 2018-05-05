اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

عنيت الصحف البريطانية الرئيسة الصادرة السبت بمتنوعات من الموضوعات الشرق أوسطية والمحلية والدولية، حيث اهتمت باعتذار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالأمس، من بعد اتهامه بعداء السامية في كلمة له قال فيها "إن الاضطهاد التاريخي لليهود في أوروبا كان سبب سلوكهم في المصارف وليس ديانتهم.

وتابعت صحف السبت أنباء إنشاء ميليشيا حزب الله الإرهابي اللبناني مصانع تحت الأرض في لبنان لصناعة صواريخ شديدة الدقة، فيما ينتشر الحرس الثوري الإيراني في ما تبقى من سوريا من بعد تدريبه 80 ألف من المليشيات التابعة للنام السوري.

محليًا.. سلطت الضوء على الانتخابات للمجالس المحلية البريطانية التي أجريت بالأمس، وتناولت بالتحليل حظوظ الأحزاب البريطانية الرئيسة فيها.

وأبرزت صحف بريطانيا مثول مشتبه فيه بالتخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمام محكمة بريطانية في جلسة استماع تم الكشف فيها عن أنه أعد حزامًا ناسفًا قبل إجرائه استطلاعًا بشأن مقار مكاتب الحكومات البريطانية بمنطقة "وايت هول" اللندنية.