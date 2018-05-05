اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

عنيت الصحف البريطانية الرئيسة الصادرة السبت بمتنوعات من الموضوعات الشرق أوسطية والمحلية والدولية، حيث اهتمت باعتذار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالأمس، من بعد اتهامه بعداء السامية في كلمة له قال فيها "إن الاضطهاد التاريخي لليهود في أوروبا كان سبب سلوكهم في المصارف وليس ديانتهم.
وتابعت صحف السبت أنباء إنشاء ميليشيا حزب الله الإرهابي اللبناني مصانع تحت الأرض في لبنان لصناعة صواريخ شديدة الدقة، فيما ينتشر الحرس الثوري الإيراني في ما تبقى من سوريا من بعد تدريبه 80 ألف من المليشيات التابعة للنام السوري.
محليًا.. سلطت الضوء على الانتخابات للمجالس المحلية البريطانية التي أجريت بالأمس، وتناولت بالتحليل حظوظ الأحزاب البريطانية الرئيسة فيها.
وأبرزت صحف بريطانيا مثول مشتبه فيه بالتخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمام محكمة بريطانية في جلسة استماع تم الكشف فيها عن أنه أعد حزامًا ناسفًا قبل إجرائه استطلاعًا بشأن مقار مكاتب الحكومات البريطانية بمنطقة "وايت هول" اللندنية.
GMT 12:08 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 11:58 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 11:50 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
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GMT 11:22 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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