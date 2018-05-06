اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، انطلاق عملية الاقتراع في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس منذ 11 يناير 2011، مشيرة إلى الآمال المعلقة على هذه الانتخابات وما ستفرزه من مجالس بلدية ذات صلاحيات واسعة.
وسلطت الضوء على مجريات الأحداث في الأراضي السورية، وتواصل القتال بين قوات النظام السوري المدعوم من الطيران الروسي ومسلحي المعارضة السورية في العديد من الجبهات.
وكتبت صحف الأحد عن إطلاق الجيش الليبي رسميًا معركة درنة لتطهيرها من الإرهابيين، حيث استهدفت يوم أمس، طائرات سلاح الجو مواقع للجماعات الإرهابية في المدينة.
وتطرقت إلى الجولة التشاورية الجديدة التي بدأت أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة وزراء المياه والري المصري والأثيوبي والسوداني المعنيين، لحسم النقاط الفنية الخلافية العالقة بشأن سد النهضة الأثيوبي.
ولفتت صحف تونس في سياق تقرير متفرقة، إلى تحقيق حزب المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نتائج أفضل في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الخميس الماضي، وإعلان المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا الى اليونان منذ سنتين تمت إعادتهم الى بلدانهم.
GMT 12:07 2018 الأحد ,06 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد
GMT 12:05 2018 الأحد ,06 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاحد
GMT 12:01 2018 الأحد ,06 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاحد
GMT 08:35 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:33 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
أرسل تعليقك