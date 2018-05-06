اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، انطلاق عملية الاقتراع في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس منذ 11 يناير 2011، مشيرة إلى الآمال المعلقة على هذه الانتخابات وما ستفرزه من مجالس بلدية ذات صلاحيات واسعة.

وسلطت الضوء على مجريات الأحداث في الأراضي السورية، وتواصل القتال بين قوات النظام السوري المدعوم من الطيران الروسي ومسلحي المعارضة السورية في العديد من الجبهات.

وكتبت صحف الأحد عن إطلاق الجيش الليبي رسميًا معركة درنة لتطهيرها من الإرهابيين، حيث استهدفت يوم أمس، طائرات سلاح الجو مواقع للجماعات الإرهابية في المدينة.

وتطرقت إلى الجولة التشاورية الجديدة التي بدأت أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة وزراء المياه والري المصري والأثيوبي والسوداني المعنيين، لحسم النقاط الفنية الخلافية العالقة بشأن سد النهضة الأثيوبي.

ولفتت صحف تونس في سياق تقرير متفرقة، إلى تحقيق حزب المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نتائج أفضل في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الخميس الماضي، وإعلان المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا الى اليونان منذ سنتين تمت إعادتهم الى بلدانهم.