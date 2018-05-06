اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاحد

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بمطالبة نواب في مجلس العموم البريطاني لوزير شؤون الشرق الأوسط بتوضيحات حول صلات دولة قطر بالإرهاب.

وتحدثت عن تزايد وقوف الدول العربية ضد تدخلات النظام الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وتهديداته للسلم بسبب تدخلاته العسكرية والتوسعية.

كما حذرت صحف الأحد من تهديد التوترات الطائفية في العراق للوحدة الوطنية وذلك عقب إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت بتواصل التحديات الداخلية التي تواجه رئيسة الوزراء البريطانية في مسألة إقامة شراكة بريطانية حول الاتحاد الجمركي الأوروبي.

وأنبأت بأن ميزان القوى السياسية في بريطانيا لم يشهد تغييرًا يذكر عقب نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.

وتناولت الصحف ملف الانتخابات العراقية، وذكرت أنها تأجلت لمنح الوقت للنازحين من بيوتهم للعودة إلى ديارهم. حيث لا يزال مئات الآلاف في مخيمات اللاجئين شمال البلاد، وذكرت أت الكثير منهم لا يملكون بطاقات هوية ولا يستطيعون بالتالي التصويت.

وأفادت بافتتاح مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها أمام الناخبين للتصويت في أول انتخابات برلمانية منذ قرابة عشرة أعوام.

ولفتت صحف بريطانيا إلى إجراء أول انتخابات بلدية في تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.