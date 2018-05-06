اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاحد

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بمطالبة نواب في مجلس العموم البريطاني لوزير شؤون الشرق الأوسط بتوضيحات حول صلات دولة قطر بالإرهاب.
وتحدثت عن تزايد وقوف الدول العربية ضد تدخلات النظام الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وتهديداته للسلم بسبب تدخلاته العسكرية والتوسعية.
كما حذرت صحف الأحد من تهديد التوترات الطائفية في العراق للوحدة الوطنية وذلك عقب إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي.
وأفادت بتواصل التحديات الداخلية التي تواجه رئيسة الوزراء البريطانية في مسألة إقامة شراكة بريطانية حول الاتحاد الجمركي الأوروبي.
وأنبأت بأن ميزان القوى السياسية في بريطانيا لم يشهد تغييرًا يذكر عقب نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.
وتناولت الصحف ملف الانتخابات العراقية، وذكرت أنها تأجلت لمنح الوقت للنازحين من بيوتهم للعودة إلى ديارهم. حيث لا يزال مئات الآلاف في مخيمات اللاجئين شمال البلاد، وذكرت أت الكثير منهم لا يملكون بطاقات هوية ولا يستطيعون بالتالي التصويت.
وأفادت بافتتاح مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها أمام الناخبين للتصويت في أول انتخابات برلمانية منذ قرابة عشرة أعوام.
ولفتت صحف بريطانيا إلى إجراء أول انتخابات بلدية في تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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