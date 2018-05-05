اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة السبت أنباء مقتل ستة أشخاص بهجوم مسلح نفذه مجهولون أمس في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان.

وأخبرت عن عزم باكستان وروسيا على تطوير علاقاتهما الثنائية إلى شراكة إستراتيجية تضمن الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتابعت صحف السبت تطورات الاستعدادات الجارية على مستوى الأحزاب السياسية الباكستانية لاستقبال الانتخابات العامة المقررة بعد ثلاثة أشهر.

واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي الذي استبعد إمكانية تأجيل موعد الانتخابات العامة.

وعرجت إلى الموجة الحر القوية التي سيطرت على المناطق الجنوبية من باكستان بما في ذلك مدينة كراتشي.

وتناقلت الصحف أنباء نجاح الجيش اليمني في تحرير ثلاث مناطق جديدة في محافظة البيضاء من قبضة المليشيات الإنقلابية.

أفغانيًا.. أخبرت عن استمرار حركة طالبان في السيطرة على المزيد من المناطق في أفغانستان، فيما نجحت القوات الحكومية في إحباط هجمات إرهابية على مقار حكومية ومستشفى بالعاصمة كابل.

وتطرقت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف الرملية والرعدية التي ضربت جميع أنحاء الهند خلال اليومين الماضيين إلى 152 قتيلا.

وأشارت صحف باكستان إلى استمرار الاحتجاجات في مدينة بانه الإيرانية اعتراضًا على إغلاق الحدود من قبل الحرس الثوري.