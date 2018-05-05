اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة السبت أنباء مقتل ستة أشخاص بهجوم مسلح نفذه مجهولون أمس في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان.
وأخبرت عن عزم باكستان وروسيا على تطوير علاقاتهما الثنائية إلى شراكة إستراتيجية تضمن الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتابعت صحف السبت تطورات الاستعدادات الجارية على مستوى الأحزاب السياسية الباكستانية لاستقبال الانتخابات العامة المقررة بعد ثلاثة أشهر.
واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي الذي استبعد إمكانية تأجيل موعد الانتخابات العامة.
وعرجت إلى الموجة الحر القوية التي سيطرت على المناطق الجنوبية من باكستان بما في ذلك مدينة كراتشي.
وتناقلت الصحف أنباء نجاح الجيش اليمني في تحرير ثلاث مناطق جديدة في محافظة البيضاء من قبضة المليشيات الإنقلابية.
أفغانيًا.. أخبرت عن استمرار حركة طالبان في السيطرة على المزيد من المناطق في أفغانستان، فيما نجحت القوات الحكومية في إحباط هجمات إرهابية على مقار حكومية ومستشفى بالعاصمة كابل.
وتطرقت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف الرملية والرعدية التي ضربت جميع أنحاء الهند خلال اليومين الماضيين إلى 152 قتيلا.
وأشارت صحف باكستان إلى استمرار الاحتجاجات في مدينة بانه الإيرانية اعتراضًا على إغلاق الحدود من قبل الحرس الثوري.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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