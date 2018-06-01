اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج على التزامه الكامل بمخرجات لقاء باريس،معربًا عن أمله في أن يدعم لقاء باريس تيار المصالحة والتسامح والتوافق ولمّ الشمل. وركزت على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاوسير، لبحث تطورات الملف الليبي. وتطرقت إلى دعوة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح، جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بتهيئة كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم. وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة تفاصيل الهجوم الإرهابي المباغت الذي استهدف قاعدة تمنهنت شمال مدينة سبها،
موضحة أن سلاح الجو التابع للجيش استهدف المجموعات المهاجمة وألحق بهم خسائر فادحة. ونوهت إلى مطالبة البرلمان الأوروبي بضمان قيادة الليبيين عملية تحقيق الاستقرار في بلادهم، موضحًا أن ليبيا تحتاج إلى حكومة مدعومة من توافق وطني عام، وإن الليبيين يجب عليهم أن يقرروا الشكل المستقبلي لدولتهم، داعين إلى تكثيف جهودهم الدبلوماسية لدعم خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا،
إذ إنها إطار العمل الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة بالبلد. وعرجت صحف ليبيا على تأكيد القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في طرابلس ستيفاني ويليامز، وقائد «أفريكوم» الجنرال توماس والدهاوزر، أن زيارتهما، إلى العاصمة طرابلس، تمثل «تقوية حقيقية للعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا.
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تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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