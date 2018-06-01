اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء بالمباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، وتناولت تطورات الأوضاع في المنطقة. وأبرزت في الإطار ذاته، تشديد الرئيس السيسي، على أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تقوم على إنشاء دولة مستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وأفادت صحف الجمعة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيؤدي اليمين الدستورية غداً أمام مجلس النواب، إيذانا ببدء فترة ولايته الثانية. ونشرت تحذير منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، من أن أعمال العنف الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس تضع قطاع غزة على حافة الحرب.
وعرجت على دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "يان كوبيش" الساسة العراقيين إلى التحرك لسرعة لتشكيل حكومة تكون قادرة على التغلّب على الانقسامات الطائفية والمضي قدما بالإصلاحات المطلوبة. وأنبأت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن جولة المشاورات التي يبدأها المبعوث الأممي لليمن "مارتن جريفيث" مع الأطراف اليمنية، بهدف الدفع بجهود استئناف المفاوضات للخروج بحل سياسي للأزمة في اليمن .
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GMT 11:36 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعه
تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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