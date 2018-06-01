اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء بالمباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، وتناولت تطورات الأوضاع في المنطقة. وأبرزت في الإطار ذاته، تشديد الرئيس السيسي، على أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تقوم على إنشاء دولة مستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأفادت صحف الجمعة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيؤدي اليمين الدستورية غداً أمام مجلس النواب، إيذانا ببدء فترة ولايته الثانية. ونشرت تحذير منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، من أن أعمال العنف الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس تضع قطاع غزة على حافة الحرب.

وعرجت على دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "يان كوبيش" الساسة العراقيين إلى التحرك لسرعة لتشكيل حكومة تكون قادرة على التغلّب على الانقسامات الطائفية والمضي قدما بالإصلاحات المطلوبة. وأنبأت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن جولة المشاورات التي يبدأها المبعوث الأممي لليمن "مارتن جريفيث" مع الأطراف اليمنية، بهدف الدفع بجهود استئناف المفاوضات للخروج بحل سياسي للأزمة في اليمن .