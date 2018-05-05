اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

سلطت الصحف التونسية الصادرة السبت الضوء على مواصلة قوات الأمن تمشيط جبل الأجرد التابع لمحافظة القصرين وسط غرب تونس، بعد رصد جماعة إرهابية متحصنة بالمنطقة.

وتابعت في شأن داخلي آخر.. الاستعدادات الجارية في تونس من أجل تأمين سير عملية الانتخابات البلدية التي تجري غدًا، مشيرة إلى تخصيص وزارة الداخلية 26 ألف عنصر أمن في حين خصصت الهيئة العليا للانتخابات 7 ألاف مراقب لتأمين اختيار أول مجالس بلدية منتخبة في تاريخ البلاد.

دوليًا.. تحدثت صحف السبت عن إعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يأتي ذلك فيما أصيب ما لا يقل عن 350 فلسطينيًا في المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال للجمعة السادسة على التوالي على أطراف شرق قطاع غزة .

وتناقلت تحذير منظمة أطباء بلا حدود من أن نحو 800 مهاجرًا في أحد المراكز التي تديرها الحكومة في غرب ليبيا محتجزين في أوضاع متدهورة دون ما يكفي من الغذاء والماء.

وتناولت صحف تونس تأكيد جامعة الدول العربية تضامنها مع المغرب في قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد الاتهامات التي وجهها لطهران بتسهيل عمليات إرسال أسلحة إلى جبهة بوليساريو في الصحراء الغربية عبر سفارتها بالجزائر.