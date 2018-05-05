اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

سلطت الصحف التونسية الصادرة السبت الضوء على مواصلة قوات الأمن تمشيط جبل الأجرد التابع لمحافظة القصرين وسط غرب تونس، بعد رصد جماعة إرهابية متحصنة بالمنطقة.
وتابعت في شأن داخلي آخر.. الاستعدادات الجارية في تونس من أجل تأمين سير عملية الانتخابات البلدية التي تجري غدًا، مشيرة إلى تخصيص وزارة الداخلية 26 ألف عنصر أمن في حين خصصت الهيئة العليا للانتخابات 7 ألاف مراقب لتأمين اختيار أول مجالس بلدية منتخبة في تاريخ البلاد.
دوليًا.. تحدثت صحف السبت عن إعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يأتي ذلك فيما أصيب ما لا يقل عن 350 فلسطينيًا في المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال للجمعة السادسة على التوالي على أطراف شرق قطاع غزة .
وتناقلت تحذير منظمة أطباء بلا حدود من أن نحو 800 مهاجرًا في أحد المراكز التي تديرها الحكومة في غرب ليبيا محتجزين في أوضاع متدهورة دون ما يكفي من الغذاء والماء.
وتناولت صحف تونس تأكيد جامعة الدول العربية تضامنها مع المغرب في قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد الاتهامات التي وجهها لطهران بتسهيل عمليات إرسال أسلحة إلى جبهة بوليساريو في الصحراء الغربية عبر سفارتها بالجزائر.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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