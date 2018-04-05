اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الخميس بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة إندلاع اشتباكات في مدينة درنة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية.

وأشارت إلى مشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أعمال الدورة 27 للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، وذلك لتوضيح رؤية الدولة الليبية في معالجة قضايا الإرهاب، داعيًا البرلمانات العربية بدعم الجيش الليبيي في مكافحة الإرهاب.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع الإقليمية، موضحة توعد الدول الغربية بمحاسبة الأسد بعد عام على هجوم خان شيخون الكيميائي، مشيرة إلى اجتماع ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان لبحث تطورات سد النهضة.