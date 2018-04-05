اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الخميس بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة إندلاع اشتباكات في مدينة درنة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية.
وأشارت إلى مشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أعمال الدورة 27 للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، وذلك لتوضيح رؤية الدولة الليبية في معالجة قضايا الإرهاب، داعيًا البرلمانات العربية بدعم الجيش الليبيي في مكافحة الإرهاب.
وواصلت اهتمامها بالأوضاع الإقليمية، موضحة توعد الدول الغربية بمحاسبة الأسد بعد عام على هجوم خان شيخون الكيميائي، مشيرة إلى اجتماع ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان لبحث تطورات سد النهضة.
GMT 10:57 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 10:55 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 10:51 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 10:48 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
GMT 10:28 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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