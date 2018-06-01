اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم النجاحات الأمنية المتتالية التي حققتها قوات الأمن التونسية الفترة الماضية في إطار مكافحة الإرهاب ، مشيرة إلى تمكن وحدات الأمن من إلقاء القبض أمس على 9 عناصر إرهابية في محافظتي اريانة والقصرين.

وتابعت دوليا تطورات الأحداث على الساحة الليبية مع ارتفاع حدة القتال في مدينة درنة بين وحدات الجيش وعناصر مسلحة .

وتناولت تأكيد منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لمجلس الأمن الدولي أن أعمال العنف الأخيرة بين إسرائيل وفلسطين تضع قطاع غزة على حافة الحرب .

وتناقلت دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الساسة العراقيين إلى تشكيل حكومة قادرة على التغلب على الانقسامات الطائفية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت منذ حوالي اسبوعين .

وأشارت إلى فحوى اللقاء الذي جمع أمس بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون و وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، يأتي ذلك فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو والجنرال كيم يونغ اون اجتماعا في نيويورك من أجل الإعداد للقمة التاريخية المرتقبة بين زعيمي البلدين .