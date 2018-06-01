اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم النجاحات الأمنية المتتالية التي حققتها قوات الأمن التونسية الفترة الماضية في إطار مكافحة الإرهاب ، مشيرة إلى تمكن وحدات الأمن من إلقاء القبض أمس على 9 عناصر إرهابية في محافظتي اريانة والقصرين.
وتابعت دوليا تطورات الأحداث على الساحة الليبية مع ارتفاع حدة القتال في مدينة درنة بين وحدات الجيش وعناصر مسلحة .
وتناولت تأكيد منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لمجلس الأمن الدولي أن أعمال العنف الأخيرة بين إسرائيل وفلسطين تضع قطاع غزة على حافة الحرب .
وتناقلت دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الساسة العراقيين إلى تشكيل حكومة قادرة على التغلب على الانقسامات الطائفية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت منذ حوالي اسبوعين .
وأشارت إلى فحوى اللقاء الذي جمع أمس بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون و وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، يأتي ذلك فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو والجنرال كيم يونغ اون اجتماعا في نيويورك من أجل الإعداد للقمة التاريخية المرتقبة بين زعيمي البلدين .
GMT 11:56 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعه
GMT 11:51 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 11:42 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
GMT 11:39 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعه
GMT 11:36 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعه
تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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