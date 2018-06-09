اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، القرار الذي اتخذه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بإيقاف كل طلبات الإقامة المقدمة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، واتهامه المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عبر تخويفهم.
وتابعت المستجدات السياسية والميدانية في سوريا، مشيرة إلى المجزرة التي وقعت أمس، في قرية بمحافظة إدلب شمال البلاد، جراء قصف جوّي، خلّف عشرات الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال ومفقودين تحت الأنقاض والركام.
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ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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