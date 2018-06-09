اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
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اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

الصحف اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، القرار الذي اتخذه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بإيقاف كل طلبات الإقامة المقدمة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، واتهامه المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عبر تخويفهم.

وتابعت المستجدات السياسية والميدانية في سوريا، مشيرة إلى المجزرة التي وقعت أمس، في قرية بمحافظة إدلب شمال البلاد، جراء قصف جوّي، خلّف عشرات الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال ومفقودين تحت الأنقاض والركام.

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اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت



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اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت



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