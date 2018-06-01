اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، نبأ استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، في جدة أمس، حيث ناقشا تطورات الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق .

وواصلت رصدها لحراك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، باتجاه تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، الذي يستأنفه لدى عودته إلى البلاد، مطلع الاسبوع المقبل .

وتناقلت الصحف، الأنباء المتعلقة بالمستجدات الميدانية في سوريا، مبرزة الخروقات التي تواصلت ضمن هدنة الجنوب السوري، من خلال القصف الصاروخي والمدفعي من قبل قوات نظام الأسد واستهدف مناطق في بلدة الحارة بريف درعا الشمالي الغربي، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

كما لفتت الانتباه إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين .

وتابعت الصحف، التحضيرات الجارية قبيل بدء مراسم أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، إيذانا ببدء فترة رئاسته الثانية للبلاد .

وواكبت اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاوسير، وتمحور حول مستجدات الأزمة الليبية .

وأشارت إلى إعلان وزارة الداخلية التونسية أمس، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف مركزا أمنيا على الحدود الغربية مع الجزائر.

وتطرقت صحف لبنان إلى تداعيات تطبيق قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على استيراد الصلب والألومنيوم الأوروبى على دول الاتحاد الأوروبي .