اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم نبأ انتهاء ولاية الحكومة الباكستانية الليلة الماضية وحل البرلمان الوطني آلياً.
وأخبرت عن أداء رئيس الوزراء الانتقالي ناصر الملك اليمن الدستورية اليوم لتولى رسمياً الحكومة الانتقالية التي ستشرف على عملية الانتخابات العامة المقرر عقدها في الخامس العشرين من يوليو المقبل.
وأشارت إلى التحسن الذي سيطر على العلاقات بين باكستان والهند بعد اتفاق الطرفين على الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار وحل الخلافات الحدودية سلمياً عبر الحوار.
أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل خمسين مسلحاً من عناصر حركة طالبان بغارة أمريكية استهدفت اجتماعاً لهم في إقليم فراه .
وتناقلت أنباء ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس نيباه المميت الذي يسبب تلفا في الدماغ جنوبي الهند إلى 15 حالة وفاة.
وأشارت إلى رفض الصين بشدة الاتهامات الأمريكية حول سعيها إلى الهيمنة في آسيا عبر عسكرة منطقة بحر الصين الجنوبي.
واهتمت في الشأن الإقليمي بمناشدة مئات المسلمين الروهينغا من ضحايا العنف العرقي في ميانمار محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في عمليات التهجير القسري بحقهم.
GMT 11:56 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعه
GMT 11:51 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 11:45 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعه
GMT 11:42 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
GMT 11:36 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعه
تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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