اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم نبأ انتهاء ولاية الحكومة الباكستانية الليلة الماضية وحل البرلمان الوطني آلياً.

وأخبرت عن أداء رئيس الوزراء الانتقالي ناصر الملك اليمن الدستورية اليوم لتولى رسمياً الحكومة الانتقالية التي ستشرف على عملية الانتخابات العامة المقرر عقدها في الخامس العشرين من يوليو المقبل.

وأشارت إلى التحسن الذي سيطر على العلاقات بين باكستان والهند بعد اتفاق الطرفين على الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار وحل الخلافات الحدودية سلمياً عبر الحوار.

أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل خمسين مسلحاً من عناصر حركة طالبان بغارة أمريكية استهدفت اجتماعاً لهم في إقليم فراه .

وتناقلت أنباء ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس نيباه المميت الذي يسبب تلفا في الدماغ جنوبي الهند إلى 15 حالة وفاة.

وأشارت إلى رفض الصين بشدة الاتهامات الأمريكية حول سعيها إلى الهيمنة في آسيا عبر عسكرة منطقة بحر الصين الجنوبي.

واهتمت في الشأن الإقليمي بمناشدة مئات المسلمين الروهينغا من ضحايا العنف العرقي في ميانمار محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في عمليات التهجير القسري بحقهم.