اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، بأن السودان ما زال محاصراً اقتصاديًا ومحروما من التمويل الميسر وإعفاء الدين الخارجي لأسباب سياسية.

وعرجت على إعلان وزارة المالية السودانية انخفاض عجز الميزان التجاري ، مشيرة إلى أن التحديات التي واجهت موازنة العام الحالي تمثلت في سياسة سعر الصرف، واستمرار دعم المواد البترولية والأدوية المنقذة للحياة، إلى جانب تدني الصادرات غير البترولية، واستمرار تهريب سلع الصادر.

وسلطت الضوء على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو للنظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان إذا لم يتوقف الصراع في البلاد بحلول 30 يونيو.

ونشرت إعلان سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي لمس، أن بلادها ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت إلى مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وركزت على تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أمس بأن القتال في مدينة درنة الليبية وصل مستويات غير مسبوقة بغارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض.