اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، بأن السودان ما زال محاصراً اقتصاديًا ومحروما من التمويل الميسر وإعفاء الدين الخارجي لأسباب سياسية.
وعرجت على إعلان وزارة المالية السودانية انخفاض عجز الميزان التجاري ، مشيرة إلى أن التحديات التي واجهت موازنة العام الحالي تمثلت في سياسة سعر الصرف، واستمرار دعم المواد البترولية والأدوية المنقذة للحياة، إلى جانب تدني الصادرات غير البترولية، واستمرار تهريب سلع الصادر.
وسلطت الضوء على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو للنظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان إذا لم يتوقف الصراع في البلاد بحلول 30 يونيو.
ونشرت إعلان سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي لمس، أن بلادها ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت إلى مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وركزت على تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أمس بأن القتال في مدينة درنة الليبية وصل مستويات غير مسبوقة بغارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض.
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GMT 11:39 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعه
تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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