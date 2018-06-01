اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مشاركة العاهل الأردني عبدالله الثاني الأسبوع القادم في لقاء دولي يعقد في ألبانيا لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب ، بمشاركة مسؤولون أمنيون وسياسيون من دول عديدة.

واهتمت بالبيان المشترك في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة رؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث، الذي حذر من المخاطر الوخيمة المترتبة عن استمرار حالة التصعيد الحالية، وما يواكبها من انسداد في الأفق السياسي للحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية.

وسلطت الضوء على المباحثات التي عقدها وزير الخارجية الأردني ونظيره المصري في القاهرة بحضور رئيسي مخابرات البلدين، لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

وتناولت تحذير اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تعرض قطاع غزة لأزمة صحية غير مسبوقة، عقب أسابيع من مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي أسفرت عن استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا.

وتطرقت إلى رفض مفوضية الانتخابات في العراق، لقرارات البرلمان بالغاء نتائج جزئية للانتخابات، وسط مطالبات بتخويل القضاء في اتخاذ القرار النهائي.

وتابعت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع مساعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، تمهيدا للقمة التاريخية بين البلدين.