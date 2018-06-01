اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على الدعوة التي قدمها عدد من السياسيين في ويلز تابعين لحزب العمال إلى إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونشرت الصحف تصويت البرلمان الإسباني اليوم على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

وأشارت إلى تأكيد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التزامه الثابت بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغيانغ.

ولفتت إلى اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض ضرائب كبيرة على واردات الفولاذ والألومنيوم من أوروبا وكندا والمكسيك.