اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على الدعوة التي قدمها عدد من السياسيين في ويلز تابعين لحزب العمال إلى إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونشرت الصحف تصويت البرلمان الإسباني اليوم على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي.
وأشارت إلى تأكيد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التزامه الثابت بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغيانغ.
ولفتت إلى اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض ضرائب كبيرة على واردات الفولاذ والألومنيوم من أوروبا وكندا والمكسيك.
GMT 11:56 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعه
GMT 11:51 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 11:45 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعه
GMT 11:42 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
GMT 11:39 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعه
تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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