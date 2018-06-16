اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة تمكن الجيش من فرض السيطرة التامة على عدة مواقع ومناطق جديدة في منطقة الاشتباكات المتبقية من مدينة درنة .

وكشفت عن وجود خسائر فادحة في الميليشيات الإرهابية التي هاجمت الخميس منطقة الهلال النفطي .

وركزت الصحف على كلمة رئيس المجس الرئاسي فايز السراج التي هنأ فيها الشعب الليبي في الداخل والخارج بعيد الفطر ، متمنيا أن تصفو النفوس وتسود روح المحبة والإخاء في ليبيا .

وتطرقت إلى إدانة السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، الهجوم على الهلال النفطي واصفا ذلك بالخطوة السلبية الغير مرحب بها، مشيراً إلى أنها تؤدي إلى تفاقم الصراع وتعريض الموارد الثمينة التي يملكها الشعب الليبي للخطر .

ونقلت قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في درنة، بما في ذلك أعمال النهب، وتدمير الممتلكات، والاعتقال التعسفي و التصفية الجسدية، مؤكدة أن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الحرب التي تتطلب التحقيق فيها بشكل شامل ومستقل .

وعرجت الصحف عى بيان الجيش الأمريكى عن مواصلة تقييم الضربة الجوية التي نفذها قبل أيام جنوب مدينة بني وليد، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين، وأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة أن العملية تمت بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

وأشارت إلى التقدم الذي تحرزه القوات الشرعية اليمنية باتجاه تحرير ميناء الحديدة بدعم من التحالف العربي .

ورصدت الصحف التوتر الإيطالي الفرنسي جراء اغلاق ايطاليا موانيها في وجه سفينة تقل عشرات المئات من المهاجرين من ليبيا .