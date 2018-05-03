اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الخميس بالشأن الداخلي للبلاد في ظل تأكيد المتحدث الرسمي باسم القطبين القضائي والمالي سفيان السليطي في مؤتمر صحفي أمس، أن قوات الأمن تمكنت خلال الفترة الماضية من إحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن البلاد من خلال معلومات من المقاتلين العائدين من بؤر التوتر واللذين تربطهم علاقات وطيدة مع عناصر إرهابية خارج البلاد.

وانشغلت بتطورات الأوضاع في ليبيا مع مقتل 15 شخصًا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وأشارت صحف الخميس في السياق إلى إدانة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي، وإشارتها إلى أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدمًا في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات.

وأوردت تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جيرار كولوم أن فرنسا ستزيد عدد أفراد الشرطة من أجل الجولة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للإصلاحات الاقتصادية بعد اشتباكات عنيفة شهدتها مسيرة يوم العمال السنوية في باريس قبل يومين.

وتحدثت الصحف عن مقتل 28 شخصًا في انفجارين انتحاريين ضربا مسجدًا ومحيطه في ولاية ادماو شمال شرق البلاد.

ولفتت صحف تونس إلى إغلاق محتجين في أرمينيا بعض مداخل العاصمة بريفان وطريقها إلى المطار بعد أن أعلن زعيم الحركة الاحتجاجية نيكول باشينيان حملة عصيان مدني في أرجاء البلاد.