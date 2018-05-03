اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الخميس بالشأن الداخلي للبلاد في ظل تأكيد المتحدث الرسمي باسم القطبين القضائي والمالي سفيان السليطي في مؤتمر صحفي أمس، أن قوات الأمن تمكنت خلال الفترة الماضية من إحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن البلاد من خلال معلومات من المقاتلين العائدين من بؤر التوتر واللذين تربطهم علاقات وطيدة مع عناصر إرهابية خارج البلاد.
وانشغلت بتطورات الأوضاع في ليبيا مع مقتل 15 شخصًا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.
وأشارت صحف الخميس في السياق إلى إدانة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي، وإشارتها إلى أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدمًا في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات.
وأوردت تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جيرار كولوم أن فرنسا ستزيد عدد أفراد الشرطة من أجل الجولة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للإصلاحات الاقتصادية بعد اشتباكات عنيفة شهدتها مسيرة يوم العمال السنوية في باريس قبل يومين.
وتحدثت الصحف عن مقتل 28 شخصًا في انفجارين انتحاريين ضربا مسجدًا ومحيطه في ولاية ادماو شمال شرق البلاد.
ولفتت صحف تونس إلى إغلاق محتجين في أرمينيا بعض مداخل العاصمة بريفان وطريقها إلى المطار بعد أن أعلن زعيم الحركة الاحتجاجية نيكول باشينيان حملة عصيان مدني في أرجاء البلاد.
GMT 11:19 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الخميس
GMT 11:11 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
GMT 10:58 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس
GMT 10:56 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
GMT 10:55 2018 الخميس ,03 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
أرسل تعليقك