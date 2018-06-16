اهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم دعوة الرئيس السوداني عمر البشير، لحاملي السلاح والمعارضين السياسيين خارج البلاد ، للعودة للحوار حول القضايا الوطنية من داخل البلاد وجعل الحوار وسيلة لحل الخلافات .
ونشرت اعلان وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي استعداد الحكومة للتوقيع على اتفاق سلام حال تنازل الحركة الشعبية وقبولها الحوار كخيار لحل الخلافات .
وقالت " إن معدل التضخم في السودان قفز الى مستوى قياسي خلال مايو الماضي مسجلا ما يزيد على الـ 60 % كأعلى معدل .
وتطرقت الى مقتل الملا فضل الله، زعيم جماعة طالبان الباكستانية، في ضربة جوية أمريكية أفغانية في أفغانستان قرب الحدود مع باكستان .
وركزت على ادانة الأمم المتحدة لهجوم الإرهابيين على ميناءي تصدير النفط في رأس لانوف والسدرة بليبيا .
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ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث
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