اهتمامات الصحف السودانية الصادره السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم دعوة الرئيس السوداني عمر البشير، لحاملي السلاح والمعارضين السياسيين خارج البلاد ، للعودة للحوار حول القضايا الوطنية من داخل البلاد وجعل الحوار وسيلة لحل الخلافات .

ونشرت اعلان وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي استعداد الحكومة للتوقيع على اتفاق سلام حال تنازل الحركة الشعبية وقبولها الحوار كخيار لحل الخلافات .

وقالت " إن معدل التضخم في السودان قفز الى مستوى قياسي خلال مايو الماضي مسجلا ما يزيد على الـ 60 % كأعلى معدل .

وتطرقت الى مقتل الملا فضل الله، زعيم جماعة طالبان الباكستانية، في ضربة جوية أمريكية أفغانية في أفغانستان قرب الحدود مع باكستان .

وركزت على ادانة الأمم المتحدة لهجوم الإرهابيين على ميناءي تصدير النفط في رأس لانوف والسدرة بليبيا .