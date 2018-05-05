اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة السبت خبر إصابة مئات المواطنيين الفلسطينيين بنيران وغازات قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، خلال الجمعة السادسة لمسيرات العودة، التي أطلق عليها "جمعة العمل"
وسلطت الضوء على تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجديدة في مدينة رام الله، أن الأبواب ما تزال مفتوحة لإنجاز الوحدة الوطنية، وذلك من خلال ترك ثلاث مقاعد شاغرة في اللجنة لأي من التنظيمات للانضمام للمنظمة.
وتحدثت الصحف عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين والطواقم الطبية الفلسطينية على حدود غزة.
وأوردت صحف السبت التقرير الاسرائيلي حول طرق شرعنة المستوطنات والتوصية بتبنيها، إضافة إلى ما نشرته وسائل الإعلام الاسرائيلية من أن صفقة القرن تتضمن فصل 4 أحياء فلسطينية عن القدس وتسليمها للسلطة الفلسطينية.
وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بتسليم مقاتلون معارضون أمس الجمعة، أسلحتهم الثقيلة لليوم الثاني على التوالي بموجب اتفاق يقضي بخروجهم من مناطق سيطرتهم في وسط سوريا.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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