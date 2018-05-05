اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة السبت خبر إصابة مئات المواطنيين الفلسطينيين بنيران وغازات قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، خلال الجمعة السادسة لمسيرات العودة، التي أطلق عليها "جمعة العمل"

وسلطت الضوء على تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجديدة في مدينة رام الله، أن الأبواب ما تزال مفتوحة لإنجاز الوحدة الوطنية، وذلك من خلال ترك ثلاث مقاعد شاغرة في اللجنة لأي من التنظيمات للانضمام للمنظمة.

وتحدثت الصحف عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين والطواقم الطبية الفلسطينية على حدود غزة.

وأوردت صحف السبت التقرير الاسرائيلي حول طرق شرعنة المستوطنات والتوصية بتبنيها، إضافة إلى ما نشرته وسائل الإعلام الاسرائيلية من أن صفقة القرن تتضمن فصل 4 أحياء فلسطينية عن القدس وتسليمها للسلطة الفلسطينية.

وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بتسليم مقاتلون معارضون أمس الجمعة، أسلحتهم الثقيلة لليوم الثاني على التوالي بموجب اتفاق يقضي بخروجهم من مناطق سيطرتهم في وسط سوريا.