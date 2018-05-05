اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

ركزت الصحف المصرية الصادرة السبت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، إثر اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأبرزت في الإطار ذاته، إعلان المجلس الوطني الفلسطيني، انتهاء الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلوا والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

وسلطت صحف السبت الضوء على نبأ انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وأنبأت عن جولة مفاوضات سد النهضة الجديدة التي تبدأ في وقت لاحق اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مستوى وزراء الري والخبراء بالدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان".

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق في لبنان غداً بعد غياب دام 9 سنوات.