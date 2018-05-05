اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

ركزت الصحف المصرية الصادرة السبت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، إثر اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأبرزت في الإطار ذاته، إعلان المجلس الوطني الفلسطيني، انتهاء الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلوا والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
وسلطت صحف السبت الضوء على نبأ انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وأنبأت عن جولة مفاوضات سد النهضة الجديدة التي تبدأ في وقت لاحق اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مستوى وزراء الري والخبراء بالدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان".
وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق في لبنان غداً بعد غياب دام 9 سنوات.
GMT 12:08 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 12:03 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
GMT 11:58 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 11:50 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 11:24 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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