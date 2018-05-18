منى عراقي تكشف أسباب إعلان تعرّضها للاغتصاب

علقت الإعلامية مني عراقي، للمرة الأولى على واقعة تصريحاتها بشأن تعرّضها للإغتصاب، قائلة “أنا بوثّق حياتي زي ما بوثّق شغلي بالظبط”، مشيرة إلى أن البعض يعتقدون أن الإغتصاب هو “جنسي” فقط، ولكن في الحقيقة الإغتصاب قد يكون إغتصاب للمفاهيم وللأراضي وغيرها.

وكشفت عراقي في حوارها مع برنامج “شيخ الحارة”، والذي تقدمه الإعلامية “بسمة وهبة” في أول الحلقات مع أول أيام رمضان، أنها اعترفت بهذا الأمر رغبة منها في تشجيع باقي السيدات والبنات للحديث بشأن هذه القصص التي تعرّضوا لها من أجل أن يستقيظ المجتمع من غيبوته ويقرر مواجهة هذه الأزمة، قالت “أزمتي كانت مع قناة المحور، وليست مع أشخاص، تلك التصريحات التي تحدثت فيها عن الإغتصاب لم أكن أقصد بيه كسب تعاطف الجماهير بهذا التصريح، وأن هناك سوء تفسير في كل وقت”.

وأشارت منى عراقي في حديثها، إلى أن هذه الوقائع تحدث بشكل يومي، ولكن البعض يرفض السكوت ويرفض الحديث لأسباب مختلفة، ولكن في النهاية دور الإعلام هو مواجهة هذه المشاكل، كما عبّرت عن رأيها في هذه القضية قائلة “مفيش حد متعرضش للاغتصاب ولو لمرة واحدة في حياته، واستفاد نفسيًا من هذا التصريح”، مضيفة أنه دومًا يتم تفسير التصريحات بأنها كانت لمصالح شخصية، أو بإن الإعلامي كان يستخدم هذه التصريحات حتي يستفيد منها بشكل أو بآخر، ولكنها عندما أعترفت بتعرضها للإغتصاب لم تكن تقصد ذلك على الإطلاق.