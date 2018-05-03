اهتمامات الصحف الباكستانية الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الخميس تطورات الوضع السياسي الداخلي وتأهب الأحزاب السياسية استعدادًا لمرحلة الانتخابات العامة القادمة المقررة بعد أشهر في باكستان.

وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي بدأت تتفاقم مع بداية فصل الصيف.

واهتمت صحف الخميس بتأكيد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوه بأنه لن يسمع للعناصر الإرهابية العبث بأمن باكستان.

وتطرقت إلى تدخل المحكمة الدستورية العليا الباكستانية في قضية حوادث القتل المستهدف التي وقعت في مدينة كويتا، ومطالبتها من سلطات الأمن بملاحقة العناصر المسئولة عن ذلك.

وأشارت الصحف إلى اهتمام باكستان بعلاقاتها مع روسيا وعزمها على تعزيز هذه العلاقات إلى شراكة إستراتيجية وتعاون يهدف إلى إرساء الأمن الإقليمي.

وعرجت إلى اتفاق باكستان وكينيا على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة.

وأخبرت عن عزم باكستان على إثارة مسألة تسلل الإرهابيين إلى أراضيها من أفغانستان أمام الأمم المتحدة أملاً في وضع حد لهذه الظاهرة.

إقليميًا.. تناقلت تضامن المجتمع الدولي مع المملكة المغربية إثر قرارها قطع العلاقات مع إيران.

ونشرت صحف باكستان أنباء مقتل ستة مسلحين في سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مخابئ تابعة لعناصر مسلحة في إقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان.