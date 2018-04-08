وفاة الإعلامية الكبيرة أمال فهمي بعد صراع مع المرض

غيب الموت الإذاعية الكبيرة آمال فهمي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

وأمال فهمي من مواليد عام 1926، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، وانضمت للإذاعة المصرية عام 1951، وهي أول من أدخل الفوازير في الإذاعة العربية، ومن أشهر برامجها "على الناصية".

وكانت الإعلامية الراحلة آمال فهمي أول سيدة تترأس إذاعة الشرق الأوسط عام 1964