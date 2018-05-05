اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة السبت إعلان بورصة "ناسداك" الأميركية عن إدراج أسهم شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء اعتبارًا من أمس الجمعة، لتصبح الشركة الأردنية والعربية الوحيدة المتداولة أسهمها في "ناسداك".

وسلطت الضوء على اعادة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 23 التي انعقدت في رام الله، محمود عباس رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخاب 15 عضوًا في اللجنة من أصل 18 عضوًا.

واهتمت صحف السبت، بوصول وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في زيارة عمل للأردن يلتقي خلالها كبار المسؤولين، لبحث التعاون القائم بين الطرفين في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وتابعت مسيرات العودة في جمعتها السادسة، وما أعقبها من مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة أكثر من 170 فلسطينيًا بينهم 69 بالرصاص الحي والباقي بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتحدثت صحف الأردن، عن استبعاد رئيس أركان الجيوش الفرنسية فرنسوا لوكوانتر، انسحاب القوات الأميركية من سوريا قبل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.