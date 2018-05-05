اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة السبت إعلان بورصة "ناسداك" الأميركية عن إدراج أسهم شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء اعتبارًا من أمس الجمعة، لتصبح الشركة الأردنية والعربية الوحيدة المتداولة أسهمها في "ناسداك".
وسلطت الضوء على اعادة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 23 التي انعقدت في رام الله، محمود عباس رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخاب 15 عضوًا في اللجنة من أصل 18 عضوًا.
واهتمت صحف السبت، بوصول وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في زيارة عمل للأردن يلتقي خلالها كبار المسؤولين، لبحث التعاون القائم بين الطرفين في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وتابعت مسيرات العودة في جمعتها السادسة، وما أعقبها من مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة أكثر من 170 فلسطينيًا بينهم 69 بالرصاص الحي والباقي بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وتحدثت صحف الأردن، عن استبعاد رئيس أركان الجيوش الفرنسية فرنسوا لوكوانتر، انسحاب القوات الأميركية من سوريا قبل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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