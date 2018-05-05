اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة السبت على تأكيد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، خلال لقاءه وفدًا من لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات أن التحضيرات للانتخابات النيابية اللبنانية قد اكتملت في وزارة الداخلية وأن الوضع الأمني ممسوك في لبنان، وذلك عشية إنطلاق عملية الإقتراع غدًا الأحد.
وفي آخر التطورات التي تشهدها الأزمة السورية.. لفتت إلى تحذير محامون ومنظمات حقوقية من أن القانون الجديد الذي أصدره النظام السوري للتنظيم العمراني قد يحرم ملايين النازحين واللاجئين من العودة إلى منازلهم في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم.
فلسطينيًا.. تناقلت صحف السبت أنباء أطلاق الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي تجاه متظاهرين على الحدود مع قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.
وأخبرت عن الزلزال الذي ضرب أرخبيل هاواي الجمعة، والذي بلغت شدته 6,9 درجات على مقياس ريختر في المكان نفسه الذي حصل فيه ثوران بركاني قبل يوم واحد، وفق ما ذكر المعهد الجيولوجي الأميركي.
وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان أجهزة الأمن الروسية أنها أوقفت أعضاء مفترضين في تنظيم داعش الإرهابي يومي الخميس والجمعة، في ياروسلافل شمال شرق موسكو، كاشفة أنهم كانوا يخططون لأعمال إرهابية في مدن ومناطق روسية مختلفة.
GMT 12:08 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 12:03 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
GMT 11:58 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 11:50 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 11:24 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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