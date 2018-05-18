اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على قرار المجلس الرئاسي الليبي والقاضي باعتبار الموظفين الذين قتلوا في تفجير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس شهداء واجب.
وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال زيارته إلى تونس القائمة بأعمال السفارة الأمريكية ستيفاني ويليامز، موضحة أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الليبية.
وأخبرت عن مواصلة الجيش الليبي وسلاح الجو قصفه لمواقع الجماعات الإرهابية في مدينة درنة وسط سقوط قتلى وجرحى، ومشيرة إلى استمرار الهدوء الحذر في مدينة سبها بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل حكماء ورؤساء قبائل الجنوب.
وبينت إفادة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأنه سيتم اللجوء إلى مجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
ورصدت الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.
وتناولت صحف ليبيا التوتر السياسي في العراق جراء نتائج الانتخابات ومحاولات جهات إيرانية عرقلة تشكيل الحكومة.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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