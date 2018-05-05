اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الليبية الصادرة السبت لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق، رئيس وأعضاء مبادرة 2020 ، الذي تم خلاله استعراض المبادرة وأهدافها التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات متنوعة في كل مناحي الحياة بإشراف الشباب الليبي،كما تهدف إلى النقلة النوعية فى المصالح الحكومية بالدولة وتقليل الفجوة الرقمية بين مختلف الأعمار.
وأشارت إلى لقاءات وزير الخارجية الليبي محمد سياله فى العاصمة الروسية مع المسؤولين الروس حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والإقتصادية، منوهة بإدانة موسكو للعمل الإرهابى ضد مفوضية الإنتخابات، وتأكيدالمسؤلين الروس دعم حكومة الوفاق والخطة الأممية من أجل عودة الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة.
وواصلت صحف السبت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة حالة الاستنفار القصوى التى تعيشها العاصمة طرابلس جراء العمل الإرهابي من قبل داعش الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء،ومشيرة إلى تواصل الاستعدادات العسكرية من قبل الجيش حول مدينة درنة من أجل تحريرها من قبل الجماعات الإرهابية.
وتطرقت صحف ليبيا إلى تأكيد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، دعمه الكامل للعملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا، وإدانته بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الفوضية العليا لانتخابات، ودعوته الأطراف كافة إلى ضرورة الحوار من أجل اجتثاث
GMT 12:08 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 12:03 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
GMT 11:58 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 11:50 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 11:24 2018 السبت ,05 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
أرسل تعليقك