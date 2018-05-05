اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الليبية الصادرة السبت لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق، رئيس وأعضاء مبادرة 2020 ، الذي تم خلاله استعراض المبادرة وأهدافها التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات متنوعة في كل مناحي الحياة بإشراف الشباب الليبي،كما تهدف إلى النقلة النوعية فى المصالح الحكومية بالدولة وتقليل الفجوة الرقمية بين مختلف الأعمار.

وأشارت إلى لقاءات وزير الخارجية الليبي محمد سياله فى العاصمة الروسية مع المسؤولين الروس حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والإقتصادية، منوهة بإدانة موسكو للعمل الإرهابى ضد مفوضية الإنتخابات، وتأكيدالمسؤلين الروس دعم حكومة الوفاق والخطة الأممية من أجل عودة الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة.

وواصلت صحف السبت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة حالة الاستنفار القصوى التى تعيشها العاصمة طرابلس جراء العمل الإرهابي من قبل داعش الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء،ومشيرة إلى تواصل الاستعدادات العسكرية من قبل الجيش حول مدينة درنة من أجل تحريرها من قبل الجماعات الإرهابية.

وتطرقت صحف ليبيا إلى تأكيد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، دعمه الكامل للعملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا، وإدانته بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الفوضية العليا لانتخابات، ودعوته الأطراف كافة إلى ضرورة الحوار من أجل اجتثاث