اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعه

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى سلسلة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأبرزت مطالبة وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ أمس الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.

وأفادت صحف الجمعة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيترأس وفد بلاده في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تقرر عقدها بشكل عاجل لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين.

وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، وتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وسلطت الضوء على إعلان القوات المسلحة المصرية، مقتل 19 مسلحاً وتفجير 3 عبوات ناسفة وتدمير 3 أنفاق تستخدمها العناصر الإرهابية في استهداف القوات.