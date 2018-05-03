اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس ما عبر عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن استغرابه للهجمة المنسقة التي تقوم بها إسرائيل في العالم، في محاولة اتهام الرئيس محمود عباس بمعاداة السامية ورفض المفاوضات واتهامه بالإرهاب مرات عديدة، من خلال تحريف أقواله أثناء افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني الذي ذكر رأي بعض المؤرخين اليهود، علما أن الرئيس لم ينف المذابح التي تعرض لها اليهود بما فيها المحرقة.
وأشارت إلى أقوال عضو المجلس الوطني، نائب القائد العام لحركة "فتح" محمود العالول، إن المجلس الوطني الفلسطيني أنهى أمس أحد أهم أيام عمل المجلس، قرابة نصف أعماله وسيواصل الاجتماع اليوم للوصول إلى ما هو مرجو منه.
وسلطت صحف الخميس الضوء على اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتحدثت عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، بينهم أسير محرر من ذوي الإعاقة.
وأولت الصحف اهتمامًا، بمطالبة تجمع المنظمات الإيطالية الذي يضم أكثر من 40 منظمة غير حكومية تعمل في منطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط، بإعادة النظر في قرار انطلاق سباق الدرجات الهوائية الايطالي (جيرو دي ايتاليا) 2018 من إسرائيل.
ونشرت صحف فلسطين تأكيدات جمهورية مصر العربية أن حل القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف سيعزز ثقافة السلام في المنطقة التي ستشهد رخاء حال تنفيذ تلك الأمور.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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