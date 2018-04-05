اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الخميس تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير الذي أكد على جاهزية القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع والأجهزه الأمنية الأخرى في حماية البلاد من كل متربص.
وركزت على اتفاق وزير الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي، أمس، على بدء المرحلة الثانية من الحوار في غضون أسابيع، لرفع إسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتطرقت إلى وصول وزيرا الخارجية الإثيوبي ورقيني قيبيو، والمصري سامح شكري، أمس للمشاركة في اجتماعات سد النهضة، التي تنطلق اليوم بالخرطوم.
ونقلت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس قوله، إن الجانب الفلسطيني ما زال يمد يديه من أجل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين مع إسرائيل.
وأخبرت عن شن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات نوعية استهدفت تدمير مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في ضواحي الحديدة.
وعرجت على دعوة مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيجلاند أمس للسماح بوصول المساعدات إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وقال إن ما بين 80 و150 ألف مدني هناك على شفا الانهيار بعد سنوات من الحصار والقتال.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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