أهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل ومئات الإصابات إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في "مليونية القدس".

وأشارت إلى أن أكثر من 280 ألف مواطن فلسطيني من مختلف مناطق القدس وداخل أراضي الـ 1948 وممن انطبقت عليهم شروط الاحتلال من سكان محافظات الضفة لدخول القدس، أدوا صلاة الجمعة الرابعة "الأخيرة" من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتحدثت عن إلقاء طائرات استطلاع إسرائيلية، شعل نارية على إطارات الكوتشوك وخيام في المناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تسببت باشتعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في الأجواء.