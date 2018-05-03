اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الخميس دعم العاهل الأردني عبد الله الثاني، للشركات التي تنفذ المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق الأردن، وأهمية توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لها.
واهتمت بالإدانة الأردنية للهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، ومسجدًا وسوقًا في مدينة موبي شمال شرق نيجيريا، وكذلك بسلسلة الاعتداءات الإهابية التي شهدتها العاصمة الافغانستانية كابول وولاية خوست قرب الحدود الباكستانية، الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات.
وتابعت صحف الخميس جولة رئيس البعثة الفنية للصندوق السعودي للتنمية برئاسة المهندس عبد الله الخويطر ، والاطلاع على آخر الأعمال والمستجدات المتعلقة بمشروع الطريق الصحراوي البالغ طولة 220 كم ، والذي يتم تنفيذه من ثلاثة مقاولين ائتلافات شركات سعودية وشركات أردنية.
وتابعت اهتمامها بالاحداث الميدانية في سوريا، في ظل أعلان قوات سورية الديمقراطية انطلاق المرحلة النهائية من حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي لإنهاء وجوده في شرق سورية وتأمين الحدود مع العراق.
واهتمت الصحف بتصريحات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في رام الله بالضفة الغربية، أن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس.
وتحدثت صحف الأردن عن بسقوط طائرة نقل تابعة لسلاح الجو في الحرس الوطني الأمريكي قرب مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي في ولاية جورجيا الأمريكية، على متنها خمسة عسكريين.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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