اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس
آخر تحديث GMT12:40:31
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس

الصحف الاردنية
عمّان - العرب اليوم

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الخميس دعم العاهل الأردني عبد الله الثاني، للشركات التي تنفذ المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق الأردن، وأهمية توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لها.
واهتمت بالإدانة الأردنية  للهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، ومسجدًا وسوقًا في مدينة موبي شمال شرق نيجيريا، وكذلك بسلسلة الاعتداءات الإهابية التي شهدتها العاصمة الافغانستانية كابول وولاية خوست قرب الحدود الباكستانية، الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات.

وتابعت صحف الخميس جولة رئيس البعثة الفنية للصندوق السعودي للتنمية برئاسة المهندس عبد الله الخويطر ، والاطلاع على آخر الأعمال والمستجدات المتعلقة بمشروع الطريق الصحراوي البالغ طولة 220 كم ، والذي يتم تنفيذه من ثلاثة مقاولين ائتلافات شركات سعودية وشركات أردنية.

وتابعت اهتمامها بالاحداث الميدانية في سوريا، في ظل أعلان قوات سورية الديمقراطية انطلاق المرحلة النهائية من حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي لإنهاء وجوده في شرق سورية وتأمين الحدود مع العراق.

واهتمت الصحف بتصريحات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في رام الله بالضفة الغربية، أن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس.

وتحدثت صحف الأردن عن بسقوط طائرة نقل تابعة لسلاح الجو في الحرس الوطني الأمريكي قرب مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي في ولاية جورجيا الأمريكية، على متنها خمسة عسكريين.

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس



أخبار ذات صلة

GMT 14:34 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

GMT 09:06 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

"إم بي سي" تنافس الـ"دى إم سي" في العرض الحصري لمسلسلات رمضان
العرب اليوم - "إم بي سي" تنافس الـ"دى إم سي" في العرض الحصري لمسلسلات رمضان

GMT 18:42 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

GMT 14:01 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسان

إصابة الصحافية لانا شاهين بالاختناق بقنابل الغاز خلال تغطيتها فعاليات "مسيرة العودة" شرق خانيونس
العرب اليوم - إصابة الصحافية لانا شاهين بالاختناق بقنابل الغاز خلال تغطيتها فعاليات "مسيرة العودة" شرق خانيونس

GMT 18:39 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

مجلة فرنسية تطلق دعوات بحذف آيات من القرآن الكريم
العرب اليوم - مجلة فرنسية تطلق دعوات بحذف آيات من القرآن الكريم

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال مشاركتها في الموسم الثاني من ""World of Dance

جنيفر لوبيز تبدو مثيرة في فستان أنيق من جلد الفهد

واشنطن ـ رولا عيسى

تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian.  أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال.  ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:45 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

لولو دو لا فاليز المرأة التي تقف وراء الهام إيف سان لوران
العرب اليوم - لولو دو لا فاليز المرأة التي تقف وراء الهام إيف سان لوران

GMT 09:00 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

السياحة بتونس تكشف أسرار هذه المدينة التاريخية
العرب اليوم - السياحة بتونس تكشف أسرار هذه المدينة التاريخية

GMT 07:32 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

أبرز اتجاهات الديكور في معرض ميلانو السنوي للأثاث في 2018
العرب اليوم - أبرز اتجاهات الديكور في معرض ميلانو السنوي للأثاث في 2018

GMT 08:16 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

بنيامين نتانياهو يتهم محمود عباس بمعاداة السامية
العرب اليوم - بنيامين نتانياهو يتهم محمود عباس بمعاداة السامية

GMT 10:37 2018 الخميس ,03 أيار / مايو

تعرف على كل ما يتعلق باليوم العالمي لحرية الصحافة
العرب اليوم - تعرف على كل ما يتعلق باليوم العالمي لحرية الصحافة

GMT 07:59 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

أفضل ما يمكن ارتداؤه لحضور حفل زفاف في عام 2018
العرب اليوم - أفضل ما يمكن ارتداؤه لحضور حفل زفاف في عام 2018

GMT 08:12 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

فندق "سافوي" في فلورنسا يمزج الأناقة والكلاسيكية
العرب اليوم - فندق "سافوي" في فلورنسا يمزج الأناقة والكلاسيكية

GMT 06:26 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

منزل "cantilever home" يحوي ثماني غرف للراحة والرفاهية
العرب اليوم - منزل "cantilever home" يحوي ثماني غرف للراحة والرفاهية

GMT 04:01 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

دونالد ترامب يُرسل وفدًا لمناقشة أزمة التجارة مع الصين إلى بكين
العرب اليوم - دونالد ترامب يُرسل وفدًا لمناقشة أزمة التجارة مع الصين إلى بكين

GMT 05:52 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

مذيعو "بي بي سي" يدينونها بضرائب باهظة ولم يحصلوا على شيء
العرب اليوم - مذيعو "بي بي سي" يدينونها بضرائب باهظة ولم يحصلوا على شيء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 10:16 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة
العرب اليوم - أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab