أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

رصدت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ردود الأفعال العربية واليمنية المرحبة بعملية استعادة مطار الحديدة من قبضة الميليشيات الإنقلابية الحوثية .
ورأت أن زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى لبنان والأردن تندرج في سياق الجهود الأوروبية من أجل تطويق ظاهرة الهجرة وإقناع المهاجرين بضرورة البقاء في دولة الإنطلاق .
وتابعت الصحف المستجدات على الساحة الليبية وسبل الحوار المتواصل بين جميع الأطراف ، مؤكدة أن الإسراع بمباشرة الحوار الجاد والشامل الذي لا يستثني أي مكون من مكونات المجتمع الليبي يعد الحل الأمثل والأنجع لحل الخلافات وتجاوز الأزمة بين أبناء الوطن الواحد .
GMT 11:03 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 10:53 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 10:51 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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