أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

رصدت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ردود الأفعال العربية واليمنية المرحبة بعملية استعادة مطار الحديدة من قبضة الميليشيات الإنقلابية الحوثية .

ورأت أن زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى لبنان والأردن تندرج في سياق الجهود الأوروبية من أجل تطويق ظاهرة الهجرة وإقناع المهاجرين بضرورة البقاء في دولة الإنطلاق .

وتابعت الصحف المستجدات على الساحة الليبية وسبل الحوار المتواصل بين جميع الأطراف ، مؤكدة أن الإسراع بمباشرة الحوار الجاد والشامل الذي لا يستثني أي مكون من مكونات المجتمع الليبي يعد الحل الأمثل والأنجع لحل الخلافات وتجاوز الأزمة بين أبناء الوطن الواحد .