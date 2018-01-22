وصول طائرتين إغاثيتين إلى محافظة مأرب شرقي اليمن، تدشينا لجسر إغاثي جوي وبري للتحالف يستمر 8 أيام.
GMT 10:20 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرمقتل مصور قناة بلقيس اليمنية إثر إصابته في قصف لمليشيا الحوثي جنوب اليمن
GMT 10:18 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحوثيون ليسـوا جادين في عملية السلام ولا يعترفون بالقرارت الأممية
GMT 10:14 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرلافروف يعلن أن الأكراد مدعوون إلى حضور مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي
GMT 10:11 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرلافروف يؤكد أن واشنطن تقدم أحدث أنواع الأسلحة لقوات سورية الديمقراطية
GMT 10:08 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرلافروف يدعو إلى ضبط النفس بعفرين واحترام سيادة الأراضي السورية
GMT 10:04 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / يناير: مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين في قصف لمليشيا الحوثي على منطقة الخيامي بمديرية المعافر بمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 10:03 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرنجاة نائب وزير الداخلية اليمني ومسؤولين حكوميين وعسكريين من قصف مدفعي للحوثيين
GMT 09:45 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية اليمني يؤكد أن المباحثات مع لافروف تناولت تطورات الملف اليمني وعددًا من القضايا الإقليمية
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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