اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الخميس قرار الرئيس السوداني عمر البشير أمس، إعادة هيكلة التمثيل الخارجي لبلاده بتقليص البعثات الدبلوماسية وإغلاق 13 منها.
وركزت على تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذى يزور الخرطوم حاليًا، حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السودان في المجالات كافة، لتحقيق التعاون المشترك بين البلدين.
ونقلت صحف الخميس عن وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، معتز موسى، حرص بلاده على التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجالات المياه لتعزيز الأمن المائي العربي.
وسلطت الضوء على قرار وزير الاستثمار بالسودان، مبارك الفاضل، بإلغاء تراخيص ونزع الأراضي المخصصة للاستثمار التي لم تُستغل من المستثمرين الأجانب والوطنيين، وفقًا لقانون الاستثمار لإعادة توزيعها من جديد.
وتطرقت الصحف إلى إدراج سوق الخرطوم للأوراق المالية أمس، في منظومة قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية.
ونشرت إعلان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر أمس، أن المساعدات الإنسانية لسوريا وصلت إلى منعطف بحيث بات التركيز على إعادة تأهيل المناطق المدمرة لمساعدة السوريين على العودة إلى ديارهم.
وعرجت على دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس، ألمانيا إلى دعم المطلب الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيل.
ولفتت صحف السودان الانتباه الى إصدار محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، أحكامًا مشددة في ثلاث قضايا لخلايا إرهابية ذات صلة بتنظيم داعش الإرهابي شملت 24 متهمًا دانتهم المحكمة
بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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