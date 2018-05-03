اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الخميس قرار الرئيس السوداني عمر البشير أمس، إعادة هيكلة التمثيل الخارجي لبلاده بتقليص البعثات الدبلوماسية وإغلاق 13 منها.

وركزت على تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذى يزور الخرطوم حاليًا، حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السودان في المجالات كافة، لتحقيق التعاون المشترك بين البلدين.

ونقلت صحف الخميس عن وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، معتز موسى، حرص بلاده على التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجالات المياه لتعزيز الأمن المائي العربي.

وسلطت الضوء على قرار وزير الاستثمار بالسودان، مبارك الفاضل، بإلغاء تراخيص ونزع الأراضي المخصصة للاستثمار التي لم تُستغل من المستثمرين الأجانب والوطنيين، وفقًا لقانون الاستثمار لإعادة توزيعها من جديد.

وتطرقت الصحف إلى إدراج سوق الخرطوم للأوراق المالية أمس، في منظومة قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية.

ونشرت إعلان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر أمس، أن المساعدات الإنسانية لسوريا وصلت إلى منعطف بحيث بات التركيز على إعادة تأهيل المناطق المدمرة لمساعدة السوريين على العودة إلى ديارهم.

وعرجت على دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس، ألمانيا إلى دعم المطلب الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيل.

ولفتت صحف السودان الانتباه الى إصدار محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، أحكامًا مشددة في ثلاث قضايا لخلايا إرهابية ذات صلة بتنظيم داعش الإرهابي شملت 24 متهمًا دانتهم المحكمة

بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.