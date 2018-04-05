اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الخميس إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الذي شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية.
وأكدت الصحف أن القضية الفلسطينية والقدس على وجه الخصوص ستظل في صدارة المشهد السياسي والإعلامي العربي، منددة باقتحام أكثر من 250 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة أمس بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
واهتمت بانطلاق اجتماعات اللجنة الثلاثية بالعاصمة السودانية الخرطوم على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضات سد النهضة بهدف التوصل لحلول مناسبة لقضية السد وتأثيره على دول المصب.
ولفتت الإنتباه إلى تجديد الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي بإجراء تحقيق بشأن مواصلة ميليشيات الحوثي الإيرانية استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية وتهديد خط الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية المارة من مياه البحر الأحمر.
GMT 11:49 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 10:55 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 10:51 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 10:48 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
GMT 10:28 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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