اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الخميس تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، وتشديده على أن لبنان لا يمكن أن يكون ساحة للتدخل في شؤون أي دولة عربية.

وتابعت الأنباء المتعلقة بتطورات الأزمة السورية، مشيرة إلى استمرار نهج التعذيب، على نحو غاية في الوحشية في سجون نظام الأسد، الذي قضى بسببه، 14 مدنيًا خلال أبريل الماضي، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس .

وأشارت صحف الخميس إلى القرار الذي أصدرته محكمة فيدرالية في نيويورك أمس، يلزم إيران بدفع تعويضات لذوي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 م، استنادًا على دلائل وثّقت تقديم إيران الدعم المادي لتنظيم القاعدة الارهابي الذي كان السبب وراء تلك الهجمات.

وتناقلت إعلان بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أمس، عن مقتل 68 مدنيًا عراقيًا وإصابة 122 آخرين، نتيجة أعمال عنف وإرهاب ونزاع مسلح في البلاد، خلال أبريل المنصرم.

وأوردت تأكيد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن بلاده ستعمل على إفشال معركة نقل السفارات إلى مدينة القدس بالكامل عبر المزيد من الإجراءات السياسية والدبلوماسية.

ولفتت الصحف إلى التفجيرين الدمويين اللذين استهدفا أمس، مقر المفوضية العليا للانتخابات في حي غوط الشعال وسط العاصمة الليبية طرابلس، وأسفرا عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وواكبت صحف لبنان الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس، للسودان لإجراء مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين حول العلاقات الثنائية ووسائل تعزيزها، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.