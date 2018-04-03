اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء قرار الحكومة الباكستانية إرسال مبعوثين إلى الدول الإسلامية الرئيسية والقوى العالمية الكبرى لمطالبتها بالتدخل لإجبار الهند على وقف استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين في إقليم كشمير.

واهتمت بتصريح وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف الذي حذر من إمكانية تطور التصعيد العسكري الهندي ضد باكستان عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير إلى حرب حقيقية بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.

وأخبرت عن اتفاق باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة التشاور والتعاون لدعم الأمن الإقليمي وخاصة الوضع في أفغانستان.

وتطرقت في الشأن الأمني إلى مصادقة رئيس أركان الجيش الباكستاني على أحكام إعدام عشرة إرهابيين نفذوا عمليات إرهابية أدت إلى مقتل عشرات المدنيين ورجال الأمن.

وأشارت إلى زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي التي ينوي القيام بها إلى أفغانستان يوم الجمعة القادمة لمناقشة التعاون الثنائي وعملية السلام الأفغانية.

وأخبرت عن مقتل عشرين مسلحاً بغارات جوية تم تنفيذها في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وعرجت صحف باكستان إلى الدور السلبي الذي تؤديه إيران في المنطقة من خلال دعمها للمليشيات الحوثية في اليمن وباقي التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن الدول الإسلامية.