اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

رصدت الصحف التونسية الصادرة الخميس ضمن اهتماماتها الافتتاح الرسمي للاجتماع السنوي 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة التونسية أمس عقب سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والندوات والورشات التي انعقدت على هامشه , وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء في البنك البالغ عددهم 57 دولة , من بينها المملكة التي ترأس وفدها معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان .
وفي سياق متصل أخبرت الصحف عن توقيع المملكة وتونس أمس, على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية ,مذكرة تفاهم تقدم بموجبها المملكة منحة مالية لتونس بقيمة 5 ملايين دولار لترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به .
وفي الملف الليبي تطرقت صحف تونس إلى سلسلة مشاورات عامة تدعمها الأمم المتحدة تبدأ اليوم في مدينتي بنغازي وزوارة بهدف تجاوز الأزمة السياسية في البلاد والإعداد لانتخابات جديدة بعد سنوات من الصراع والانقسام .
وكتبت صحف اليوم عن اتفاق كلا من ليبيا والسودان والنيجر والتشاد خلال اجتماع دبلوماسي عسكري ـمني عقد أمس في نيامي على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل .
ونقلت إعلان المتحدثة باسم الخارجية الروسية أمس أن وزير خارجية كوريا الشمالية سيزور موسكو الأسبوع المقبل وسيلتقي نظيره الروسي ليبحث معه العلاقات الثنائية ومسائل دولية وإقليمية رئيسية وخاصة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
GMT 11:49 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 10:57 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 10:51 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 10:48 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
GMT 10:28 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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