اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الخميس مطالبة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لأثيوبيا بضرورة الاقتناع بالعمل والتنسيق المشترك مع مصر في المحادثات الخاصة بسد النهضة بما يحفظ المنطقة بعيدًا عن أية صراعات مائية، وتأكيده أن هذه الأزمة تخص الأمن القومي العربي بمعناه الشامل.

وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي أهمية أن يكثف المجتمع الدولي جهوده، لاسيما الولايات المتحدة، للمساعدة في تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس مقررات الشرعية الدولية.

وتطرقت صحف الخميس إلى توجيه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نداءً إلى الأمة الإسلامية بأن تتيقظ لما يدبر لها من مكائد ومؤامرات وأن تعتمد على عقول أبنائها وسواعدهم، لتحقيق التقدم والترابط، وأن تقطع الطريق على العابثين والطامعين والمستهترين بإرادات الشعوب ومصائرها.

واهتمت بإعلان عدد من الدول الخليجية تضامنها مع المغرب وتأييدها بعد قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بسبب دعم حزب الله اللبناني المقرب من طهران لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وعلى الصعيد الفلسطيني تناولت الصحف تنديد مسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة ضد اليهود واعتبروها معادية للسامية.

وفي الشأن اليمني لفتت صحف مصر الانتباه إلى تقدم قوات الجيش الوطني اليمنى فى اتجاه مديرية مران بمحافظة صعدة، وأنها باتت محاصرة من ٥ محاور، بعد تمكن قوات حرس الحدود من تحرير ٨ مواقع استراتيجية في جبهة البقع.