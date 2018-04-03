اهتمامات الصحف الليبية اهتمامات الصحف الليبية

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة أن اللواء السادس بمدينة سبها صد هجومًا على مقر الإمداد العسكري قامت به جماعات إرهابية، كما بينت قصف سلاح الجو لمقرات الجماعات الإرهابية في كهوف درنة وسط سقوط قتلى وجرحى.
وركزت على إعلان المجلس الرئاسي الليبي إطلاق عملية عسكرية تحت اسم «عاصفة الوطن» لمكافحة الإرهاب ولملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، مبينة أن «عاصفة الوطن» تهدف إلى التعامل مع الأهداف في المنطقة الممتدة من بوابة الـ 60 شرق مصراتة حتى ضواحي بني وليد و ترهونة ومسلاتة والخمس وزليتن.
ونقلت تهنئة رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبه فوزه بالرئاسة لفترة ثانية.
وتناولت صحف ليبيا تقدم الجيش اليمني على مليشيا الحوثي الانقلابية بمعاونة التحالف العربي.
GMT 10:56 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:25 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 10:18 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 14:04 2018 الأحد ,01 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الأحد
GMT 14:00 2018 الأحد ,01 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الأحد
يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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