اهتمامات الصحف الليبية اهتمامات الصحف الليبية

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة أن اللواء السادس بمدينة سبها صد هجومًا على مقر الإمداد العسكري قامت به جماعات إرهابية، كما بينت قصف سلاح الجو لمقرات الجماعات الإرهابية في كهوف درنة وسط سقوط قتلى وجرحى.

وركزت على إعلان المجلس الرئاسي الليبي إطلاق عملية عسكرية تحت اسم «عاصفة الوطن» لمكافحة الإرهاب ولملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، مبينة أن «عاصفة الوطن» تهدف إلى التعامل مع الأهداف في المنطقة الممتدة من بوابة الـ 60 شرق مصراتة حتى ضواحي بني وليد و ترهونة ومسلاتة والخمس وزليتن.

ونقلت تهنئة رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبه فوزه بالرئاسة لفترة ثانية.

وتناولت صحف ليبيا تقدم الجيش اليمني على مليشيا الحوثي الانقلابية بمعاونة التحالف العربي.