أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالاجتماع الذي يعقد اليوم بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يخصص لتقييم التعاون السياسي بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمواجهة عدد من الظواهر السائدة بالمنطقة الأورو متوسطية.

و تطرقت إلى التطورات الميدانية في اليمن، مبرزة تمكن قوات الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي من اقتحام مطار مدينة الحديدة والسيطرة على مساحات كبيرة بالمجمع بعد معارك مع الميليشيات الانقلابية.

وتوقفت الصحف عند الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قصفت 26 موقعاً في القطاع يوم أمس تحت مزاعم إطلاق صواريخ و قذائف على إسرائيل.

واهتمت بتطورات الشأن السياسي في لبنان مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة بعد انتخابات السادس من مايو الماضي.

ونشرت نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أفراد الأمن الأفغانيين، من قبل حركة طالبان، الذي أدى إلى مقتل 30 عنصراً في أول هجوم كبير منذ وقف إطلاق النار في عيد الفطر.

و تابعت الصحف مآسي المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط، في ظل رفض إيطاليا استقبال السفن المقلة لهم، وفي ضوء الجدل الدائر في أوروبا بشأن هذه المشكلة.