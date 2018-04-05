اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الخميس بزيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة للولايات المتحدة الأمريكية واللقاءات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.
وتطرقت الصحف إلى انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الحكومية الدولية بنيويورك بشأن الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة من أجل التوصل إلى نص نهائي يتم التوقيع عليه في نهاية العام الحالي بالمغرب.
وتابعت التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يستمر التوتر الشديد في كافة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، في الوقت الذي شنت فيه قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين بالقدس المحتلة.
وواصلت اهتمامها بالأوضاع في الغوطة الشرقية قرب دمشق بعد إجلاء العشرات من المقاتلين وأسرهم من بلدة دوما اخر جيب للمقاومة.
وتناقلت توعد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك لوزراء الخارجية بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم بغاز السارين الذي كان قد خلف 83 قتيلاً في بلدة خان شيخون قبل عام.
GMT 11:49 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 10:57 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 10:55 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 10:48 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
GMT 10:28 2018 الخميس ,05 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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