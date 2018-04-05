اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الخميس بزيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة للولايات المتحدة الأمريكية واللقاءات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وتطرقت الصحف إلى انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الحكومية الدولية بنيويورك بشأن الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة من أجل التوصل إلى نص نهائي يتم التوقيع عليه في نهاية العام الحالي بالمغرب.

وتابعت التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يستمر التوتر الشديد في كافة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، في الوقت الذي شنت فيه قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين بالقدس المحتلة.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع في الغوطة الشرقية قرب دمشق بعد إجلاء العشرات من المقاتلين وأسرهم من بلدة دوما اخر جيب للمقاومة.

وتناقلت توعد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك لوزراء الخارجية بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم بغاز السارين الذي كان قد خلف 83 قتيلاً في بلدة خان شيخون قبل عام.